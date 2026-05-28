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Campeão mundial, Viola participa de evento de troca de figurinhas em Campo Grande

Ex-atacante passa neste sábado (30) pelo Comper Itanhangá e Fort Três Barras

28 maio 2026 - 11h11Sarah Chaves
Ídolo com passagens por Corinthians, Palmeiras e Santos estará em dois pontos de encontroÍdolo com passagens por Corinthians, Palmeiras e Santos estará em dois pontos de encontro   (Divulgação)

Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e com passagens por clubes como Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Flamengo e Valencia, da Espanha, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, participa neste sábado (30) de encontros com colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2026 em Campo Grande.

O ex-jogador estará às 15h na loja Comper Itanhangá e, depois, às 18h, no Fort Atacadista Três Barras. A participação faz parte das ações promovidas pelos pontos de troca de figurinhas mantidos pelas redes Comper e Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.

Revelado pelo Corinthians em 1986, Viola também atuou por equipes como Guarani, Juventus, Portuguesa Santista, Gaziantepspor, da Turquia, e outros clubes do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, disputou dez partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos.

Os encontros de colecionadores ocorrem todos os sábados, a partir das 13h, e seguem até o fim do Mundial. Os espaços foram montados para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa de 2026, lançado pela Panini.

A edição deste ano reúne 48 seleções e 980 cromos. Os pacotes são vendidos com sete figurinhas cada.

Locais e horários dos pontos de troca
Os encontros começam a partir das 13h de sábado nos seguintes locais:
Campo Grande
•    Comper Itanhangá
•    Comper Jardim dos Estados
•    Comper Spipe Calarge
•    Comper Ipê Center
•    Comper Brilhante
•    Comper Tamandaré
•    Fort Atacadista Coronel Antonino
•    Fort Atacadista Três Barras

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