Campeão mundial, Viola participa de evento de troca de figurinhas em Campo Grande

Campeão mundial com a seleção brasileira em 1994 e com passagens por clubes como Corinthians, Palmeiras, Santos, Vasco, Flamengo e Valencia, da Espanha, o ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, o Viola, participa neste sábado (30) de encontros com colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2026 em Campo Grande.

O ex-jogador estará às 15h na loja Comper Itanhangá e, depois, às 18h, no Fort Atacadista Três Barras. A participação faz parte das ações promovidas pelos pontos de troca de figurinhas mantidos pelas redes Comper e Fort Atacadista em Mato Grosso do Sul.

Revelado pelo Corinthians em 1986, Viola também atuou por equipes como Guarani, Juventus, Portuguesa Santista, Gaziantepspor, da Turquia, e outros clubes do futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, disputou dez partidas e integrou o elenco campeão da Copa do Mundo dos Estados Unidos.

Os encontros de colecionadores ocorrem todos os sábados, a partir das 13h, e seguem até o fim do Mundial. Os espaços foram montados para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa de 2026, lançado pela Panini.

A edição deste ano reúne 48 seleções e 980 cromos. Os pacotes são vendidos com sete figurinhas cada.

Locais e horários dos pontos de troca

Os encontros começam a partir das 13h de sábado nos seguintes locais:

Campo Grande

• Comper Itanhangá

• Comper Jardim dos Estados

• Comper Spipe Calarge

• Comper Ipê Center

• Comper Brilhante

• Comper Tamandaré

• Fort Atacadista Coronel Antonino

• Fort Atacadista Três Barras



Dourados

Comper Dourados

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