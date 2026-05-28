Gaeco mira PMs suspeitos de tráfico, agiotagem e desvio de drogas em MS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta quinta-feira (28), a Operação Janus para investigar policiais militares suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, agiotagem, ameaças e desvio de entorpecentes apreendidos em Ribas do Rio Pardo.

Segundo o Gaeco, as investigações apontam que policiais lotados na 13ª Companhia Independente da Polícia Militar teriam se associado a traficantes da cidade para proteger o comércio ilegal de drogas. Em troca, os agentes públicos receberiam parte dos lucros obtidos com a venda dos entorpecentes.

Ainda conforme a apuração, os militares permitiam a atuação livre de traficantes parceiros e chegaram a usar violência contra rivais do grupo criminoso.

Parte das drogas comercializadas, segundo o MPMS, teria sido desviada de apreensões realizadas pela própria polícia após denúncias repassadas pelos comparsas.

As investigações também identificaram atuação dos policiais em esquemas de agiotagem e cobrança de dívidas, com uso de ameaças contra devedores. Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

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