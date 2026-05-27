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PF recolhe documentos ligados ao Banco Master durante operações em MS

Material apreendido inclui celulares, HDs, computadores e atas

27 maio 2026 - 15h55Vinicius Costa
Operação aconteceu em duas cidades de MSOperação aconteceu em duas cidades de MS   (Divulgação/PF)

A Polícia Federal apreendeu celulares, computadores, documentos e armas durante o cumprimento dos mandados das operações Zehirut e Charitzut, deflagradas nesta quarta-feira (27) para investigar suspeitas de irregularidades em investimentos feitos por institutos de previdência municipal de Mato Grosso do Sul.

Segundo a atualização divulgada pela PF, na Operação Zehirut foram apreendidos seis celulares, seis computadores — entre notebooks e desktops —, quatro HDs, dois pendrives e uma pasta com atas de reuniões relacionadas ao Banco Master. Também foram encontradas armas de fogo e munições legais, encaminhadas para procedimentos administrativos, além de armamentos irregulares enviados à Polícia Civil para lavratura de flagrante contra o possuidor.

Já na Operação Charitzut, os policiais apreenderam sete celulares. Todos os alvos das duas operações foram localizados nos endereços alvos das buscas.

Além das residências, os mandados também foram cumpridos no instituto de previdência de Angélica e no Ipresul, em Fátima do Sul. As investigações apuram possíveis irregularidades em aplicações financeiras realizadas com recursos previdenciários municipais.

De acordo com a Polícia Federal, somente após a perícia e análise do material apreendido será possível dimensionar o tamanho da suposta fraude envolvendo o Banco Master e administradoras dos institutos de previdência investigados.

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