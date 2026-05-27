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Fórum fortalece debate sobre segurança e logística da Rota Bioceânica em Campo Grande

Evento reuniu autoridades, especialistas e empresários para discutir infraestrutura, fiscalização e integração internacional no transporte rodoviário

27 maio 2026 - 16h39Taynara Menezes
Eventou aconteceu durante dois dias na CapitalEventou aconteceu durante dois dias na Capital   (Foto: Divulgação Assessoria)

Campo Grande sediou, nos dias 25 e 26 de maio, o 3º Fórum Centro-Oeste de Segurança Rodoviária – Edição Especial Rota Bioceânica, reunindo autoridades brasileiras e internacionais, especialistas, empresários e representantes das forças de segurança e do setor de transportes.

Realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, o evento debateu temas ligados à segurança viária, infraestrutura, fiscalização integrada, inovação tecnológica e os impactos da Rota Bioceânica para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e da América Latina.

Com participação de aproximadamente 500 pessoas, o fórum foi promovido pela Segsatra em parceria com empresas do setor de transporte e apoio de órgãos públicos, entre eles o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul.

Idealizador do evento, André Luiz Ferreira destacou a importância da integração entre governos e iniciativa privada para garantir mais segurança e eficiência ao corredor logístico internacional.

“Há muito o que ser debatido para levar soluções práticas e oportunidades de melhoria para termos um corredor seguro, tanto para quem deseja viajar a turismo quanto para quem atua profissionalmente no transporte e na logística”, afirmou.

Durante os debates, especialistas também apontaram desafios relacionados à infraestrutura e à necessidade de investimentos para consolidação da rota.

“O Brasil possui uma posição estratégica dentro da América do Sul e esse debate conecta rodovias, ferrovias, hidrovias e toda a cadeia logística internacional”, destacou André Luiz Ferreira.

O fórum também reforçou o protagonismo de Mato Grosso do Sul nas discussões sobre a consolidação da Rota Bioceânica como eixo estratégico de integração entre Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

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