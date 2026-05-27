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Programa (re)Conexões leva debate sobre políticas públicas de museus à UFMS

Iniciativa do Ibram promove escuta democrática e construção de diretrizes para o setor museológico nos dias 1º e 2 de junho

27 maio 2026 - 17h44Taynara Menezes
Semana dos Museus começa na próxima semanaSemana dos Museus começa na próxima semana   (Foto: Divulgação)

O Programa (re)Conexões, do Instituto Brasileiro de Museus, será realizado em Campo Grande nos dias 1º e 2 de junho, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como parte de uma ação nacional voltada ao fortalecimento das políticas públicas para o setor museológico.

A iniciativa tem como objetivo promover escuta democrática, articulação entre instituições e construção de agendas e diretrizes para o campo dos museus no Brasil, ampliando a participação social na formulação de políticas públicas.

Retomado em 2024, o programa percorre diferentes estados do país para estimular a descentralização das discussões e garantir a participação de diferentes territórios na construção de uma museologia mais plural e inclusiva.

Segundo a coordenadora do Sistema Estadual de Museus, Cristiane Freire, a realização do evento no Estado é estratégica para ampliar a participação local.

“Vai acontecer nos dias 1º e 2 de junho, com uma programação ampla, incluindo debates e grupos de trabalho, para construirmos um olhar de Mato Grosso do Sul sobre o fortalecimento do campo museológico”, afirmou.

A diretora de Memória e Patrimônio Cultural da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Melly Sena, destacou que o encontro é uma oportunidade de inserção do Estado nas discussões nacionais sobre memória e patrimônio.

O evento contará com palestras e grupos de trabalho para discussão de temas específicos do setor museológico, reunindo gestores, pesquisadores, estudantes e profissionais da área.

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