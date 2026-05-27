Na Capital, 19 famílias serão beneficiadas com reformas pelo Periferia Viva

Dezenove famílias de Campo Grande foram contempladas com reformas e adaptações em suas casas por meio do Programa Periferia Viva – Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, do Ministério das Cidades.

A iniciativa prevê melhorias como construção e reforma de banheiros, adequações elétricas e estruturais, pintura, revestimento, forro em PVC e implantação de fossas sépticas, de acordo com a necessidade de cada residência.

O programa é voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social e busca melhorar as condições de moradia, garantindo mais segurança, saúde e dignidade.

Para participar da seleção, foram exigidos critérios como renda de até R$ 2 mil, residência no imóvel e não possuir outra propriedade. Também tiveram prioridade famílias chefiadas por mulheres, com idosos, pessoas com deficiência, crianças e beneficiários de programas sociais.

A execução no município é feita em parceria com a Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários de Campo Grande, responsável pela seleção e acompanhamento das famílias.

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