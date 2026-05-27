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Nova lei garante atendimento psicológico a profissionais da segurança em Campo Grande

Programa "Além da Farda" foi sancionado e já está em vigor

27 maio 2026 - 12h12Sarah Chaves
Guarda Civil Metropolitana de CGGuarda Civil Metropolitana de CG   (PMCG)

Profissionais da segurança pública de Campo Grande poderão receber atendimento psicológico gratuito por meio do programa “Além da Farda”, criado por lei sancionada pela prefeita e publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (27). A medida busca ampliar o cuidado com a saúde mental de agentes que atuam diariamente em situações de pressão, violência e risco.

A nova lei prevê parcerias entre a prefeitura e instituições de ensino superior da Capital que tenham núcleos de prática em Psicologia. A ideia é oferecer acompanhamento psicológico aos profissionais da segurança pública que trabalham em Campo Grande.

A proposta foi criada com foco no suporte emocional e psicológico dos profissionais da área, que frequentemente convivem com situações traumáticas e desgaste mental durante o trabalho.

Entre os beneficiados estão integrantes da Guarda Civil Metropolitana, agentes municipais de trânsito e profissionais da Polícia Técnico-Científica lotados na Capital.

Segundo o texto, o município poderá credenciar universidades e faculdades para viabilizar os atendimentos. A regulamentação do funcionamento do programa ainda deverá ser definida pela prefeitura.

O custeio das ações será feito com recursos do orçamento municipal.

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