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Polícia prende traficante condenado por violar medidas da Justiça em MS

Homem de 59 anos havia sido flagrado com mais de 70 kg de pasta base de cocaína

27 maio 2026 - 12h40Vinicius Costa
Polícia Civil de Três LagoasPolícia Civil de Três Lagoas   (Divulgação/PCMS)

Investigadores da Polícia Civil localizaram e prenderam nesta segunda-feira (26), em Três Lagoas, um homem de 59 anos condenado por tráfico de drogas. A ação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio da 3ª Delegacia do município.

O mandado de prisão foi expedido após a Justiça determinar a regressão do regime domiciliar para o fechado. Segundo a polícia, o condenado descumpriu as condições impostas para permanecer monitorado eletronicamente fora do sistema prisional.

Conforme as investigações, o homem havia sido preso em flagrante em 2022, em uma rodovia de Ponta Porã, enquanto transportava mais de 70 quilos de pasta base de cocaína. Depois da condenação, ele iniciou o cumprimento da pena e posteriormente obteve o benefício da prisão domiciliar.

Após tomarem conhecimento da ordem judicial, equipes da SIG e da 3ª DP iniciaram diligências e encontraram o condenado em casa. Ele não apresentou resistência durante a prisão.

O homem foi levado para a delegacia e deverá ser transferido ao sistema penitenciário, onde continuará o cumprimento da pena em regime fechado.

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