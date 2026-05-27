Polícia prende traficante condenado por violar medidas da Justiça em MS

Investigadores da Polícia Civil localizaram e prenderam nesta segunda-feira (26), em Três Lagoas, um homem de 59 anos condenado por tráfico de drogas. A ação foi realizada pela Seção de Investigações Gerais (SIG), com apoio da 3ª Delegacia do município.

O mandado de prisão foi expedido após a Justiça determinar a regressão do regime domiciliar para o fechado. Segundo a polícia, o condenado descumpriu as condições impostas para permanecer monitorado eletronicamente fora do sistema prisional.

Conforme as investigações, o homem havia sido preso em flagrante em 2022, em uma rodovia de Ponta Porã, enquanto transportava mais de 70 quilos de pasta base de cocaína. Depois da condenação, ele iniciou o cumprimento da pena e posteriormente obteve o benefício da prisão domiciliar.

Após tomarem conhecimento da ordem judicial, equipes da SIG e da 3ª DP iniciaram diligências e encontraram o condenado em casa. Ele não apresentou resistência durante a prisão.

O homem foi levado para a delegacia e deverá ser transferido ao sistema penitenciário, onde continuará o cumprimento da pena em regime fechado.

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