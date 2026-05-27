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Criança e passageira ficam feridas após batida entre veículos em Corumbá

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros e levadas para atendimento médico

27 maio 2026 - 13h40Vinicius Costa
Acidente mobilizou equipes do Corpo de BombeirosAcidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma colisão entre dois veículos mobilizou o Corpo de Bombeiros na noite de terça-feira (26), no cruzamento das ruas Firmo de Matos e Duque de Caxias, em Corumbá.

A ocorrência envolveu um Chevrolet Prisma e uma Chevrolet Spin. No Prisma, duas pessoas precisaram de atendimento médico após o impacto.

Uma mulher de 31 anos, passageira do veículo, foi encontrada consciente e orientada, mas com fortes dores no joelho esquerdo e no abdômen. Já uma criança de 1 ano e 6 meses apresentava choro intenso e relatava dores na região do tórax e abdômen.

Conforme informações repassadas no atendimento, a cadeirinha de segurança teria se desprendido durante a colisão, o que levou à projeção da criança para a parte frontal do automóvel.

Após os primeiros socorros no local, as vítimas foram encaminhadas para avaliação médica. Os motoristas dos dois veículos — uma mulher de 35 anos, da Spin, e um homem de 29 anos, do Prisma — não sofreram ferimentos.

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