Menu
Menu Busca quarta, 27 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Política

Flávio Bolsonaro muda foco de crise do Banco Master após encontro com Trump

Os dois teriam conversado sobre a saúde de Jair Bolsonaro, minerais críticos, crime organizado e eleições brasileiras

27 maio 2026 - 14h00Sarah Chaves, com informações de Priscila Yazbek, CNN
Flávio afirmou ter permanecido na Casa Branca entre 15h e 16h40Flávio afirmou ter permanecido na Casa Branca entre 15h e 16h40   (Redes Sociais/Flávio Bolsonaro)

Envolvido no desgaste político causado pelo áudio em que pede recursos ao empresário Daniel Vorcaro para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro conseguiu mudar o foco do noticiário ao aparecer ao lado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante viagem a Washington. A imagem no Salão Oval da Casa Branca passou a dominar a repercussão política ligada ao parlamentar e esvaziou, ao menos momentaneamente, a pressão em torno do caso envolvendo o Banco Master.

A viagem tinha como principal objetivo garantir a foto com Trump e reforçar a aproximação do bolsonarismo com o principal nome da direita global. Flávio destacou que foi a primeira vez que Trump recebeu na Casa Branca um pré-candidato à Presidência do Brasil.

Apesar da repercussão positiva entre aliados, o encontro também deixou dúvidas sobre o nível real dessa relação. Flávio afirmou ter permanecido na Casa Branca entre 15h e 16h40, mas assessores deram versões diferentes sobre quanto tempo ele efetivamente esteve com Trump no Salão Oval. A Casa Branca confirmou a reunião, mas não divulgou detalhes da conversa nem registros oficiais mais amplos do encontro.

Segundo o senador e aliados, os dois conversaram sobre a saúde de Jair Bolsonaro, minerais críticos, crime organizado e eleições brasileiras. Flávio também defendeu que facções criminosas brasileiras sejam classificadas pelos Estados Unidos como grupos terroristas, pauta que agrada setores mais conservadores da direita e gera resistência no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nos bastidores, porém, a avaliação é de que a viagem ajudou principalmente a retirar o foco da crise provocada pelo áudio envolvendo Daniel Vorcaro. Antes da entrevista coletiva, assessores chegaram a pedir aos jornalistas que evitassem perguntas sobre assuntos domésticos e concentrassem a cobertura apenas na agenda internacional.

Questionado sobre uma tentativa de desviar a atenção do caso Banco Master, Flávio negou. Disse que a viagem não tinha esse objetivo e afirmou que “não tem nada a esconder” sobre o episódio.

A estratégia lembra o movimento feito por Lula durante recente viagem aos Estados Unidos. Ambos buscavam transformar a pauta política interna por meio da repercussão internacional, embora em contextos e dimensões diferentes. Enquanto Lula saiu fortalecido após encontro oficial com Trump, ainda não está claro se Flávio terá o mesmo resultado político após a visita à Casa Branca.

 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fachada da Assembleia Legislativa
Política
ALEMS aprova cartazes sobre depressão infantil em escolas e unidades de saúde
Coronel David, autor do projeto
Política
Cadastro de criminosos sexuais tira anonimato de condenados em MS
Paula Alexsandra Campos e João Carlos Krug
Política
Desistências esfriam chapa do PSDB para eleição proporcional
Podem participar da fiscalização partidos políticos, federações, coligações, instituições públicas e entidades da sociedade civil
Política
União Brasil faz primeira inspeção dos códigos-fonte das Eleições 2026 no TSE
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Deputado estadual, João César Mattogrosso
Política
João César toma posse na ALEMS e promete foco em municípios e inclusão
ALEMS vota projeto que obriga detalhamento de energia solar nas contas de luz
Política
ALEMS vota projeto que obriga detalhamento de energia solar nas contas de luz
Foto: Izaias Medeiros
Política
Câmara vota mudança em isenção do IPTU e vetos da prefeitura nesta terça-feira
Discussão é para a redução da carga horária de trabalho
Política
Acordo prevê regra de transição de 60 dias para fim da escala 6x1
O encontro reuniu parlamentares, vereadores, dirigentes partidários e representantes de diferentes municípios
Política
Republicanos aposta em aproximação política e filiações durante encontro em Dourados

Mais Lidas

Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Hospital da Santa Casa de Campo Grande
Polícia
Menina de 1 ano é entubada com suspeita de estupro em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026