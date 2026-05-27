Inep oferece até R$ 864 por dia para atuação na fiscalização do Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira abriu inscrições para a Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026, equipe responsável por acompanhar a aplicação do Enem, da Prova Nacional Docente (PND) e do Enamed. Os selecionados receberão R$ 510 por dia de trabalho, valor que pode chegar a R$ 864 nos casos em que houver deslocamento superior a 150 quilômetros. As inscrições seguem abertas até 28 de junho através do site certificadores.inep.gov.br/.

Podem participar servidores públicos do Poder Executivo Federal e professores efetivos das redes públicas estaduais e municipais que estejam em exercício da docência em 2026. Profissionais temporários, terceirizados, celetistas ou contratados por tempo determinado não podem se inscrever.

Entre os requisitos estão ter ensino médio completo, possuir celular ou tablet com acesso à internet e sistema Android ou iOS compatível, além de disponibilidade para realizar a capacitação on-line, com aproveitamento mínimo de 70%. Também é necessário não estar inscrito como participante nos exames em que atuará e não possuir parentes de até terceiro grau inscritos nas provas.

Os certificadores irão acompanhar presencialmente os procedimentos de aplicação, conferir abertura dos malotes, horários, atuação das equipes e envio dos materiais. O trabalho será realizado durante os dias de aplicação das provas.

O cronograma prevê divulgação dos inscritos confirmados em 6 de julho. Já as aplicações do Enamed ocorrerão em 13 de setembro, da PND em 20 de setembro e do Enem nos dias 1º e 8 de novembro de 2026.

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