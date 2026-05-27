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Detran-MS alerta para golpe com falsos leilões de veículos na internet

Criminosos usam nome de pátios credenciados e sites falsos para enganar vítimas com anúncios de carros abaixo do preço de mercado

27 maio 2026 - 15h39Taynara Menezes
A recomendação é que a população desconfie de ofertas com valores muito abaixo do mercadoA recomendação é que a população desconfie de ofertas com valores muito abaixo do mercado   (Foto: Divulgação)

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul emitiu um alerta sobre golpes virtuais que utilizam indevidamente o nome e a identidade visual de pátios credenciados para anunciar falsos leilões de veículos pela internet.

Um dos casos envolve um site fraudulento que usa dados da empresa Autotran, de Dourados, para simular leilões diários de veículos apreendidos. O Detran-MS esclarece que pátios credenciados apenas realizam a guarda de veículos e não promovem vendas ou leilões.

A recomendação é que a população desconfie de ofertas com valores muito abaixo do mercado, pedidos de pagamento antecipado e negociações feitas apenas por WhatsApp.

O delegado Leandro Azevedo alertou que criminosos têm usado inteligência artificial para tornar os golpes mais sofisticados, copiando textos, logomarcas e até a linguagem de órgãos oficiais.

O proprietário da Autotran informou que já registrou boletins de ocorrência e acionou a Justiça para tentar derrubar o site falso, que continua voltando ao ar e fazendo novas vítimas.

O Detran-MS reforça

Todo leilão oficial possui edital publicado no Diário Oficial do Estado;

Os leilões são divulgados no site oficial do Detran-MS;

Os leiloeiros credenciados estão listados nos canais oficiais do órgão;

Pátios credenciados não realizam vendas diretas ou leilões de veículos.

Antes de participar de qualquer leilão, o cidadão deve verificar a autenticidade das informações nos canais oficiais do Detran-MS e evitar realizar pagamentos sem confirmação da procedência do anúncio.

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