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Cultura

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu terá shows, quadrilhas e comidas típicas na Capital

Evento acontece entre os dias 3 e 7 de junho com entrada gratuita, programação cultural e atrações para toda a família no Jardim América

27 maio 2026 - 16h12Taynara Menezes
A abertura acontece na quarta-feira (3), véspera de feriadoA abertura acontece na quarta-feira (3), véspera de feriado   (Foto: Divulgação )

O clima de festa junina já começa a tomar conta de Campo Grande com mais uma edição do Arraiá do Santuário São Judas Tadeu. O evento será realizado nos dias 3, 5, 6 e 7 de junho, no Jardim América, reunindo música ao vivo, quadrilhas juninas, comidas típicas e atrações para todas as idades.

A abertura acontece na quarta-feira (3), véspera de feriado, com show de Guthy Leite e banda. Após pausa na quinta-feira devido ao feriado de Corpus Christi, a programação retorna na sexta-feira (5) com apresentação do grupo Vibe67 e segue no sábado (6) com show de Léo Maciel.

Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar apresentações culturais, quadrilhas juninas e uma praça de alimentação recheada de pratos típicos como pamonha, milho cozido, doces juninos, espetinhos e arroz carreteiro. Entre as novidades desta edição estão a tapioca, o touro mecânico e uma área kids ampliada.

Segundo o reitor do Santuário, padre Alex Messias, o arraial já se tornou uma tradição entre as famílias da Capital.

“O Arraiá busca preservar e promover a tradição junina, que nasceu no seio do catolicismo em homenagem aos santos juninos. Mais do que uma festa, será um momento de convivência, alegria e partilha”, destacou.

O encerramento será no domingo (7), com o tradicional churrasco beneficente do Santuário, animado por João Lucas e banda. Os convites custam R$ 50, com abertura dos portões às 11h30, inclusive para retirada de marmitex.

Confira a programação

Quarta-feira (03/06)
19h – Abertura do Arraiá
Show com Guthy Leite e Banda

Sexta-feira (05/06)
19h – Programação cultural
Show com Vibe67

Sábado (06/06)
19h – Programação cultural
Show com Léo Maciel

Domingo (07/06)
11h30 – Churrasco Beneficente
Show com João Lucas e banda

 Local: Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58 – Jardim América
 Informações: 3305-5955 / 98478-1711

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