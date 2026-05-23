Sábado tem espetáculo da Patrulha Canina, show de Maurício Manieri e muito mais na Capital

Agenda ta recheada de atrações para todos os gostos e públicos em Campo Grande

23 maio 2026 - 08h12Taynara Menezes    atualizado em 23/05/2026 às 10h39
Apresentação acontece neste sábado no Teatro Glauce Rocha

O fim de semana está repleto de opções de cultura em Campo Grande, para todos os gostos e público, hoje (23) nosso destaque vai para o show de Maurício Manieri, com clássicos românticos cheio de nostalgia. Tem espetáculo infantil com a Patrulha Canina, Stand-up, shows e feiras. 

SÁBADO 

Maurício Manieri – Classics: Tour Inesquecível - O cantor desembarca em Campo Grande com um show marcado por sucessos como “Bem Querer”, em uma apresentação repleta de nostalgia.

Hora: 20h
Local: Bosque Expo do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: a partir de R$ 75 (meia-entrada)

Desapega CG - A 24ª edição da feira reúne centenas de expositores com moda circular, acessórios, decoração e itens para casa a preços acessíveis no Parque Ayrton Senna.

Horário: 8h30 às 16h
Local: Parque Ayrton Senna
Entrada: Gratuita

Maurício Meirelles em “Surto Coletivo” - O humorista apresenta um novo repertório, mantendo a interação com o público e o tradicional Web Bullying Show, que pode mudar os rumos da apresentação ao vivo.

Hora: 21h
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 50

Espetáculo “Enquanto Houver Rezas” - Inspirada nos saberes populares e nas histórias das benzedeiras brasileiras, a peça acompanha três gerações de mulheres ligadas pela fé e pela tradição.

Hora: 18h30
Local: Museu das Culturas Dom Bosco
Entrada: Gratuita

Feira Mixturô - Com o tema “Sons da Praça”, a feira mistura música, gastronomia, artesanato e empreendedorismo criativo, além de show de Junior Rodrigues.

Hora: 17h às 23h
Local: Praça do Peixe – Avenida Bom Pastor
Entrada: Gratuita

Espetáculo “A Fabulosa História do Guri-Árvore” - Inspirado na obra de Manoel de Barros, o grupo Fulano di Tal apresenta uma montagem que mistura infância, palhaçaria e teatro de objetos.

Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita

Show infantil com Patrulha Canina - Inspirado no famoso desenho animado, o espetáculo acompanha Chase, Marshall, Skye e os demais personagens em uma missão especial voltada ao público infantil.

Horário: 16h
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Aulão de dança - Em clima de Mês das Mães, o Shopping Bosque dos Ipês promove uma tarde especial com dança e atividades para reunir famílias e amigos.

Hora: 14h
Local: Praça Central do Shopping Bosque dos Ipês
Entrada: Gratuita

DOMINGO

Espetáculo “O Bem Amado” - O grupo Fulano di Tal apresenta sua releitura do clássico de Dias Gomes, em uma montagem que mistura humor, ironia, crítica política e elementos carnavalescos.

Hora: 19h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: a partir de R$ 20 (meia-entrada)

As Estrelas Guerreiras do K-POP – O Show - Inspirado no universo do filme Guerreiras do K-Pop, o espetáculo leva aos palcos toda a energia, coreografias e estética marcante do pop coreano.

Hora: 15h
Local: Teatro Allan Kardec
Entrada: a partir de R$ 70

