Menu
Menu Busca sábado, 23 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Transparência

MP recomenda programas anticorrupção em prefeituras de Mato Grosso do Sul

Nova Alvorada do Sul e Caarapó terão 90 dias para adotar medidas de integridade e controle interno

23 maio 2026 - 09h11Vinicius Costa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul recomendou que as prefeituras de Nova Alvorada do Sul e Caarapó implantem Programas de Integridade na administração municipal. A medida busca fortalecer mecanismos de prevenção à corrupção, transparência e controle interno nos dois municípios.

As recomendações foram expedidas pelas Promotorias de Justiça após levantamentos apontarem falhas na estrutura de governança e ausência de políticas formais de integridade. Em Caarapó, apesar da adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), o MPMS identificou falta de instrumentos como plano de integridade, código de ética e sistema de gestão de riscos.

Já em Nova Alvorada do Sul, o diagnóstico apontou insuficiências na formalização de políticas voltadas à prevenção de irregularidades e na estrutura administrativa responsável pelas ações de integridade.

O MPMS orientou que os municípios adotem, em até 90 dias, medidas como criação de códigos de ética, canais de denúncia, mecanismos de prevenção de conflitos de interesse e definição de setores responsáveis pelo monitoramento das ações. Também foram recomendadas capacitações periódicas para servidores públicos.

As prefeituras deverão informar as providências adotadas. Segundo o Ministério Público, ainda poderá haver celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) para viabilizar a implementação gradual das medidas.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Transparência
TJMS cria Código de Ética para contratações e proíbe presentes e favores a servidores
Sede da Ordem dos Advogados / Seccional Mato Grosso do Sul / OAB-MS - Foto:
Justiça
Nove advogados disputam vaga de desembargador no TJMS após saída de Ary Raghiant
CRS Nova Bahia
Transparência
MPMS cobra Sesau por falhas na limpeza de unidades de saúde em Campo Grande
 Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | Foto: TJMS
Justiça
TJ transfere atendimentos de desembargadores para o CIJUS durante reforma de gabinetes
Leilão online de veículos para circulação, sucata aproveitável e sucata inservível
Transparência
TJMS já arrecadou R$ 13,8 milhões com leilões de veículos apreendidos em 2026
Osmar Domingues Jeronymo -
Interior
Municípios de MS enfrentam dificuldades para receber emendas e TCE aciona STF
Prefeitura de Campo Grande | Paço Municipal - Foto: Vinícius Santos / JD1
Cidade
Instituto de MG vai auxiliar prefeitura na estruturação de terceirizações em Campo Grande
Sede do CNJ -
Transparência
CNJ suspende concurso do judiciário e exige explicações sobre IA na correção de provas
Bloqueio de Acesso Automatizado - Foto: Reprodução
Transparência
'Folha secreta?' Prefeitura de Campo Grande leva nota zero em transparência salarial
Sede do TCE-MS -
Transparência
TCE-MS suspende execução de emendas e aponta falhas em transparência em municípios de MS

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital