Campo Grande recebe show nostálgico de Maurício Manieri

Maurício Manieri se apresenta neste sábado, dia 23 em Campo Grande com a turnê “Classics – Inesquecível Tour”. O show acontece no Bosque Expo e reúne sucessos nacionais e internacionais das décadas de 70, 80 e 90.
O espetáculo traz um repertório voltado ao pop romântico, soul e flashback, além de músicas que marcaram a carreira do cantor. A proposta da turnê é revisitar clássicos conhecidos do público em apresentações com forte apelo nostálgico.
Além das canções autorais, Maurício Manieri também interpreta hits consagrados da música brasileira e internacional. A turnê já passou por diversas cidades do país e vem registrando grande procura de público.
Segundo a organização, a expectativa é de casa cheia no Bosque Expo. Os ingressos ainda estão disponíveis em alguns setores, mas a procura aumentou nos últimos dias.
O espaço terá estrutura preparada para receber o público durante a apresentação, com diferentes opções de setores e serviços disponíveis no local.
Serviço:
Sábado: 23 de maio – 20h
Local: Bosque Expo
Últimos ingressos disponíveis em alguns setores
Ingressos à venda: https://3aproducoescg.com.br/
E nos pontos físicos: Taco Bell do Norte Sul Plaza e Taco Bell Drive, na Rua Barão do Rio Branco, 2250.