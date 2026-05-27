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Operário morre soterrado durante obra de esgoto em Maracaju

Acidente ocorreu durante escavação na fase final de obra

27 maio 2026 - 13h23Vinicius Costa
Trabalhador morreu soterrado na obraTrabalhador morreu soterrado na obra   (Maracaju Speed)

Trabalhador morreu na manhã desta terça-feira (26) após um acidente de trabalho durante uma obra de rede de esgoto em Maracaju. O caso ocorreu por volta das 10h30, na Rua Raul Pires Barbosa, na Vila Moreninha.

Informações apontam que trabalhadores atuavam na fase final de uma escavação quando houve o desmoronamento de uma grande quantidade de terra. A vítima estava dentro da vala e tentava sair da estrutura de proteção metálica, conhecida como “blindado”, quando foi atingida pelo soterramento.

Segundo o site Maracaju Speed, no momento em que subia por uma escada para deixar o local, o trabalhador acabou surpreendido pelo deslizamento e ficou preso sob o material. Colegas acionaram o socorro imediatamente.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas ao chegar constatou que o operário já estava sem sinais vitais. A área foi isolada pela Polícia Civil para os primeiros levantamentos.

A Perícia Criminal também esteve no local para apurar as circunstâncias do desabamento e as condições de segurança da obra.

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