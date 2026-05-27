Suspeito é preso transportando itens furtados da Capital em Chapadão do Sul

Homem, de 37 anos, foi preso durante a terça-feira, dia 26, no Terminal Rodoviário de Chapadão do Sul, com vários objetos furtados de Campo Grande.
Com ele, durante a revista feita pela Polícia Militar, foram encontrados drone, um celular e uma maleta com parafusadeira, todos sem nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a origem.
Durante a verificação, foi constatado que os itens haviam sido furtados na Capital. Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão no local.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos recuperados, para as providências legais cabíveis.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
PF recolhe documentos ligados ao Banco Master durante operações em MS
Polícia
Detran-MS alerta para golpe com falsos leilões de veículos na internet
Polícia
Criança e passageira ficam feridas após batida entre veículos em Corumbá
Polícia
Operário morre soterrado durante obra de esgoto em Maracaju
Polícia
Polícia prende traficante condenado por violar medidas da Justiça em MS
Polícia
Homem é esfaqueado após sair para comprar drogas em Campo Grande
Polícia
Réu atribui mortes a 'excesso de raiva' e rejeita versão de premeditação
Polícia
Corpo encontrado em mata de Ponta Porã é identificado por familiares
Polícia
Jovem deportado dos EUA é preso por agredir a mãe em Campo Grande
Polícia