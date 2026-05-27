Suspeito é preso transportando itens furtados da Capital em Chapadão do Sul

Homem, de 37 anos, foi preso durante a terça-feira, dia 26, no Terminal Rodoviário de Chapadão do Sul, com vários objetos furtados de Campo Grande.

Com ele, durante a revista feita pela Polícia Militar, foram encontrados drone, um celular e uma maleta com parafusadeira, todos sem nota fiscal ou qualquer documentação que comprovasse a origem.

Durante a verificação, foi constatado que os itens haviam sido furtados na Capital. Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão no local.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com os objetos recuperados, para as providências legais cabíveis.

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