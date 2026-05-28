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GCM recebe novas viaturas e equipamentos em Campo Grande

Entrega inclui placas balísticas, armas de menor potencial ofensivo e veículos para a corporação

28 maio 2026 - 07h50Vinicius Costa
Novas armas, coletes e viaturas foram entregues a GCMNovas armas, coletes e viaturas foram entregues a GCM   (Divulgação/GCM)

A Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande recebeu, nesta quarta-feira (27), novas viaturas, placas balísticas e equipamentos de menor potencial ofensivo.

Os materiais serão utilizados principalmente pela Ronda Escolar, com foco no reforço das ações de segurança preventiva nas unidades de ensino da Capital. O investimento total ultrapassa R$ 1,3 milhão e foi viabilizado por meio de convênio com o Governo Federal.

Foram entregues cinco viaturas, 118 placas balísticas e 52 kits de arma elétrica incapacitante neuromuscular do tipo Spark para utilização dos agentes da corporação.

Segundo a prefeitura, os novos equipamentos devem ampliar a capacidade operacional da Guarda Civil Metropolitana e oferecer mais segurança aos servidores durante as ocorrências.

A administração municipal também afirma que os investimentos fazem parte das medidas voltadas ao fortalecimento da segurança pública e do atendimento à população campo-grandense.

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