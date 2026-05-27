Preso na Bolívia, Palermo é levado para Presídio Federal na Capital

Taynara Menezes e Vinícius Costa atualizado em 27/05/2026 às 19h10

Apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Gerson Palermo foi trazido para Campo Grande na noite desta quarta-feira (27), após ser preso na Bolívia durante uma ação de cooperação internacional entre a Polícia Federal e a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico (FELCN), da Polícia Boliviana.

Segundo a Polícia Federal, o brasileiro, condenado por tráfico internacional de drogas e outros crimes graves, foi recebido por equipes da corporação na Capital sul-mato-grossense e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, onde passou pelos procedimentos de praxe.

Após as formalidades legais, Palermo será transferido para o sistema penitenciário federal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ele estava foragido desde 2020, quando conseguiu deixar a prisão após decisão judicial que autorizou o cumprimento da pena em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Conforme apurado pela CNN Brasil com base em informações da Polícia Federal, ele rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu no mesmo dia, passando a integrar a lista de procurados do país.

A prisão ocorreu na terça-feira (26), na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

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