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Preso na Bolívia, Palermo é levado para Presídio Federal na Capital

Apontado como liderança do PCC, foragido foi trazido para Campo Grande pela Polícia Federal após captura em ação conjunta com autoridades bolivianas

27 maio 2026 - 19h10Taynara Menezes e Vinícius Costa    atualizado em 27/05/2026 às 19h10
Chegada do Palermo no aeroporto Chegada do Palermo no aeroporto   (Foto: Divulgação )

Apontado como um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), Gerson Palermo foi trazido para Campo Grande na noite desta quarta-feira (27), após ser preso na Bolívia durante uma ação de cooperação internacional entre a Polícia Federal e a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico (FELCN), da Polícia Boliviana.

Segundo a Polícia Federal, o brasileiro, condenado por tráfico internacional de drogas e outros crimes graves, foi recebido por equipes da corporação na Capital sul-mato-grossense e encaminhado para a Superintendência Regional da PF, onde passou pelos procedimentos de praxe.

Após as formalidades legais, Palermo será transferido para o sistema penitenciário federal, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Ele estava foragido desde 2020, quando conseguiu deixar a prisão após decisão judicial que autorizou o cumprimento da pena em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Conforme apurado pela CNN Brasil com base em informações da Polícia Federal, ele rompeu o equipamento de monitoramento e fugiu no mesmo dia, passando a integrar a lista de procurados do país.

A prisão ocorreu na terça-feira (26), na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

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