Menu
Menu Busca quinta, 28 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Geral

TCE aprova contas de Riedel e destaca desempenho de MS em metas da Agenda 2030

Estado teve ações alinhadas aos ODS da ONU, mas relatório apontou déficit fiscal e alerta

28 maio 2026 - 11h25Sarah Chaves, com TCE-MS
Plenário do TCE-MSPlenário do TCE-MS   (Mary Vasques)

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) aprovou nesta quarta-feira (27), com ressalvas e recomendações, as contas anuais do Governo do Estado referentes ao exercício de 2025. Durante a análise, o órgão destacou o desempenho de Mato Grosso do Sul na avaliação inédita de critérios de sustentabilidade ligados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU.

A prestação de contas, de responsabilidade do governador Eduardo Riedel (PP), recebeu parecer favorável do Tribunal Pleno e agora segue para julgamento definitivo na Assembleia Legislativa.

Sustentabilidade e contratos de gestão

Relator do processo, o conselheiro Waldir Neves afirmou que o Estado apresentou estrutura de governança voltada à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, apoiada em sistemas digitais de monitoramento.

Segundo ele, os 17 ODS da ONU já integram o Plano Plurianual (2024-2027) do Estado. O relatório também apontou que, dos 37 contratos de gestão analisados, nove foram totalmente cumpridos e 28 parcialmente cumpridos, sem registro de contratos descumpridos.

Receitas, despesas e investimentos

O relatório mostrou que a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 previa receita de R$ 26,4 bilhões, mas a arrecadação chegou a R$ 27 bilhões. Já as despesas empenhadas somaram R$ 27,08 bilhões.

O Estado aplicou 30,90% da receita em Educação, acima do mínimo constitucional de 25%, e 12,27% em Saúde, superando o percentual mínimo de 12%. Também foram cumpridos os repasses obrigatórios para a Fundect e para o Fundo de Habitação.

Ressalvas e recomendações

Apesar da aprovação, o TCE-MS apontou descumprimento das metas fiscais da LDO, com déficit de R$ 438,5 milhões no resultado primário e de R$ 508,3 milhões no resultado nominal.

O relatório também destacou que a despesa com pessoal do Executivo atingiu 44,20% da Receita Corrente Líquida, acima do limite de alerta previsto na legislação. Na previdência estadual, o Tribunal apontou permanência de desequilíbrio financeiro e atuarial, o que exigiu aporte de R$ 960,3 milhões do Estado para cobrir insuficiências do RPPS.

Após a aprovação com ressalvas, o Tribunal determinou fiscalização de monitoramento para acompanhar o cumprimento das recomendações antes do envio do parecer à Assembleia Legislativa.
 

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS endurece regras e exige investigação social prévia de novos estagiários e servidores
Tenente-coronel Edcezar Zeilinger - Foto: Vinícius Santos / JD1
Polícia
Novo comandante assume batalhão estratégico da PMMS na região urbana do Prosa
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul
Justiça
TJ solta investigado por homicídio que ficou mais de 20 anos foragido na Capital
Semana dos Museus começa na próxima semana
Geral
Programa (re)Conexões leva debate sobre políticas públicas de museus à UFMS
Réu, João Augusto Borges de Almeida - Foto: Vinícius Santos / JD1
Justiça
João Augusto pega 67 anos de prisão por matar esposa e filha bebê em Campo Grande
Eventou aconteceu durante dois dias na Capital
Geral
Fórum fortalece debate sobre segurança e logística da Rota Bioceânica em Campo Grande
Promotora fala em feminicídios - Foto: Vinícius Santos | JD1
Justiça
Promotora diz que acusado matou esposa e filha bebê para não pagar pensão em Campo Grande
Conselho Nacional de Justiça | Foto: Rômulo Serpa/CNJ
Transparência
CNJ aprova contracheque único para magistrados e membros do MP em todo o Brasil
Ministro Flávio Dino - Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça
STF acaba com aposentadoria paga a juízes punidos por crimes e irregularidades graves
Foto: Reprodução/Redes Sociais
Justiça
Acusado de matar esposa e filha bebê senta no banco dos réus hoje em Campo Grande

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Ambulância - Foto: Ilustrativa
Saúde
Hérnia sai do umbigo, vai para o saco escrotal e mata homem em Campo Grande
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 26/5/2026