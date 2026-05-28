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Petrobras sobe gasolina em R$ 0,48, mas impacto nos postos será menor

Subsídio federal reduz efeito do reajuste e limita alta ao consumidor final

28 maio 2026 - 11h55Vinicius Costa    atualizado em 28/05/2026 às 11h57
Posto de combustívelPosto de combustível   (Artit Fongfung / EyeEm / Getty Images)

A Petrobras anunciou aumento de R$ 0,48 por litro no preço da gasolina A vendida às distribuidoras a partir desta quinta-feira (29). Apesar do reajuste, a estatal informou que o impacto será reduzido por meio de subsídio federal aplicado sobre os combustíveis.

Segundo a empresa, será concedido desconto de R$ 0,44 por litro, conforme medida provisória e regulamentações editadas pelo governo federal. Com isso, o preço médio da gasolina A para as distribuidoras passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro, alta residual de R$ 0,04.

Para o consumidor final, a Petrobras estima aumento máximo de R$ 0,03 por litro da gasolina C, comercializada nos postos. O cálculo considera a mistura obrigatória de 70% de gasolina A e 30% de etanol anidro.

A estatal afirmou ainda que a parcela da Petrobras no preço final da gasolina passará de R$ 1,80 para R$ 1,83 por litro. Segundo a companhia, o valor permanece 27,6% abaixo do praticado em dezembro de 2022.

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