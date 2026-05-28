Novo comandante assume batalhão estratégico da PMMS na região urbana do Prosa

O 9º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (9º BPM/PMMS) está sob novo comando. O tenente-coronel Edcezar Zeilinger assumiu a chefia da unidade durante solenidade realizada nesta quinta-feira (28), na base operacional do batalhão instalada no Shopping Campo Grande.
A cerimônia marcou a saída do coronel Guilherme Dantas Lopes, que deixa o comando após dois anos e meio à frente de uma das unidades estratégicas da Polícia Militar em Campo Grande.
Na solenidade de passagem de comando, diversas autoridades policiais estiveram presentes, além de representantes da sociedade civil e autoridades eclesiásticas, destacando a importância do batalhão para a segurança pública da Capital e municípios atendidos pela unidade.
Criado em 8 de julho de 2002, o 9º BPM é responsável pelo policiamento ostensivo, preventivo e de combate à criminalidade na região urbana do Prosa, em Campo Grande. A unidade também atende a população dos municípios de Bandeirantes e Jaraguari.
Na Capital, o batalhão atua em regiões consideradas estratégicas, como Parque dos Poderes, altos da Avenida Afonso Pena, Mata do Jacinto, Jardim Noroeste, Novos Estados e diversos outros bairros da região do Prosa.
Durante entrevista, o novo comandante destacou que já possui amplo conhecimento da região atendida pelo batalhão e afirmou que pretende intensificar o combate aos principais problemas enfrentados pela população.
“Tenho um grande conhecimento da região, sabemos das dificuldades enquanto sociedade, então vamos buscar realmente combater aquilo que hoje tem sido o anseio da sociedade, aquilo que a sociedade mais tem interesse de resolver”, afirmou o tenente-coronel Edcezar Zeilinger.
Com formação em policiamento comunitário, o comandante ressaltou que pretende fortalecer a aproximação entre a Polícia Militar e a população, atuando diretamente junto às lideranças comunitárias e conselhos de segurança.
“Vamos estar interagindo com aquela comunidade, através dos conselhos comunitários de segurança, através de lideranças de bairro, para viabilizar o atendimento para aquele tipo de região, para aquele tipo de bairro, independente de ser área nobre, de ser área um pouco mais humilde”, destacou.
Outro ponto enfatizado pelo comandante foi o combate à violência doméstica. Segundo ele, o batalhão deve reforçar ações preventivas por meio do Promuse — Programa Mulher Segura MS.
“O batalhão tem equipes específicas para atender essa demanda, mas nós vamos combater também na prevenção, levando conhecimento”, afirmou.
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