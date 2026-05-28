Condenado por roubo e furto é preso para cumprir mais de 16 anos em MS

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), um homem condenado pelos crimes de roubo e furto em Fátima do Sul, em Mato Grosso do Sul.
Contra ele havia mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.
Segundo a polícia, P.V.S. foi localizado no município e levado para a delegacia para o cumprimento das medidas legais. A pena remanescente é de 16 anos, 4 meses e 25 dias de prisão em regime fechado.
A condenação é pelos crimes previstos nos artigos 157 e 155 do Código Penal Brasileiro, referentes a roubo e furto. Após os procedimentos na unidade policial, o homem foi encaminhado ao sistema prisional.
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