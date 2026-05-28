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Unimed abre seleção para técnicos de enfermagem temporários em Campo Grande

Processo seletivo para terá entrevistas online e contato por WhatsApp

28 maio 2026 - 13h13Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

A Unimed Campo Grande abriu inscrições para contratação temporária de técnicos de enfermagem em Campo Grande. As vagas também estão disponíveis para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os interessados podem se candidatar entre os dias 28 e 31 de maio pelo portal da cooperativa.

Para participar da seleção, é necessário ter curso técnico em enfermagem completo, registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), experiência mínima de seis meses e disponibilidade de horário.

Segundo a Unimed, o contato com os candidatos será feito por WhatsApp ou ligação telefônica. As entrevistas ocorrerão de forma online, pela plataforma Microsoft Teams.

A psicóloga da Unimed Campo Grande, Mônika Christine Papa, orienta os candidatos a manterem os dados atualizados no portal de carreiras, principalmente telefone e WhatsApp, já que toda a comunicação será feita pelos canais informados no cadastro.

 

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