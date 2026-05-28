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Esportes

Corrida Sicredi terá edição com prova kids e expectativa de 1,5 mil atletas

Prova será realizada em agosto e terá novidade voltada à participação infantil

28 maio 2026 - 13h50Vinicius Costa
Corrida acontece no dia 8 de agostoCorrida acontece no dia 8 de agosto   (Divulgação/Sicredi)

A Corrida Sicredi será lançada oficialmente no próximo dia 1º de junho, durante o Dia do Corre (DDC), na Praça do Rádio Clube, em Campo Grande. A prova acontece em 8 de agosto e deve reunir cerca de 1,5 mil corredores na Capital.

Promovida pelas cooperativas Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e Sicredi Campo Grande MS/GO, a corrida terá largada às 16h e contará, neste ano, com a estreia da Corrida Kids, voltada à participação de crianças e famílias.

O anúncio da competição integra a programação do Dia do Corre, evento gratuito que reúne esporte, música e atividades ao ar livre na região central da cidade. A edição de junho começa às 19h, com percurso de cinco quilômetros, além de sorteio de brindes, inscrições para a corrida, praça de alimentação e apresentação de DJs.

Criado como incentivo à prática esportiva e à ocupação dos espaços públicos, o Dia do Corre reúne desde corredores experientes até iniciantes. Nas últimas edições, o movimento chegou a reunir cerca de 2,5 mil pessoas em Campo Grande.

Serviço

Dia do Corre – Edição Junho
Praça do Rádio Clube – Centro de Campo Grande
1º de junho
Concentração às 19h | Largada às 19h30
Participação gratuita e aberta ao público

Corrida Sicredi
Corrida: 8 de agosto
Campo Grande/MS
Expectativa de 1.500 corredores
Novidade: Corrida Kids para toda a família participar

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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