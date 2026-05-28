MPMS cobra ações da prefeitura para conter poluição no Córrego Três Barras

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou procedimento administrativo para acompanhar medidas de combate à poluição e recuperação ambiental do Córrego Três Barras, em Campo Grande. O foco é um trecho próximo à Estrada da Gameleira, onde foram identificados resíduos sólidos descartados irregularmente às margens do córrego.

Segundo a 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, a atuação busca garantir que órgãos municipais adotem ações integradas para retirada do lixo, recuperação da área degradada e prevenção de novos descartes irregulares.

A apuração começou após denúncia divulgada pela imprensa sobre o acúmulo de resíduos, principalmente garrafas PET, no local. O caso chegou a ser encaminhado ao Ministério Público Federal, mas passou a ser acompanhado pelo MPMS por envolver competência estadual.

Durante as diligências, o Ministério Público requisitou informações à prefeitura e cobrou a apresentação de um cronograma com as medidas previstas. Conforme o órgão, a recuperação da área exige estrutura operacional específica e equipes especializadas devido à extensão do dano ambiental.

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