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Saúde

SUS vai ofertar vacina pneumocócica 20-valente a partir de junho

Novo imunizante amplia proteção contra pneumonia, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo

28 maio 2026 - 14h49Taynara Menezes
O novo imunizante substituirá a atual vacina 10-valente O novo imunizante substituirá a atual vacina 10-valente   (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

A partir de junho, o Sistema Único de Saúde (SUS) começará a oferecer a vacina pneumocócica 20-valente (VPC20), considerada mais moderna e abrangente no combate a doenças causadas pela bactéria pneumocócica, responsável por casos de pneumonia, meningite e sepse.

O novo imunizante substituirá a atual vacina 10-valente no calendário infantil e ampliará a proteção contra 20 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo.

Segundo o Ministério da Saúde, os municípios poderão iniciar a aplicação assim que receberem as doses. A mudança foi oficializada em guia técnico preliminar publicado nesta quarta-feira (27).

A vacina contra o pneumococo faz parte do calendário básico infantil desde 2010 e já contribuiu para a redução de casos graves da doença. No entanto, especialistas alertam que novos sorotipos da bactéria passaram a circular nos últimos anos, elevando novamente os registros de meningite pneumocócica em crianças.

Dados do Ministério da Saúde mostram que quase 40% dos casos graves registrados entre 2018 e 2023 foram causados por tipos não cobertos pela vacina anterior, mas incluídos na nova formulação.

O esquema vacinal seguirá com duas doses aos 2 e 4 meses de idade, além de reforço aos 12 meses. Crianças menores de 5 anos com vacinação atrasada também devem atualizar a caderneta.

Além das crianças, pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidos, transplantados, pacientes oncológicos, diabéticos e pessoas vivendo com HIV estão entre os grupos mais vulneráveis às formas graves da doença.

A vacina é contraindicada apenas para pessoas com alergia grave a componentes da fórmula ou que tenham apresentado reação severa em doses anteriores.

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