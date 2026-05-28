Federação de Futebol busca apoio para melhorias no Estádio Douradão

A situação estrutural do Estádio Douradão foi tema de reunião entre a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Dourados na última segunda-feira (25). O encontro discutiu melhorias necessárias na principal praça esportiva do município, incluindo a instalação do sistema de iluminação.

Segundo a federação, a proposta é aproximar a entidade da administração municipal para buscar soluções voltadas ao futebol da cidade. O Douradão recebe partidas do Dourados AC na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense e também deve ser utilizado pelo Sete de Setembro na disputa da Série B Estadual.

As condições estruturais do estádio foram apresentadas durante a conversa entre o presidente da FFMS, Estevão Petrallás, o prefeito Marçal Filho (PSDB) e o vereador Daniel Júnior (PP).

O prefeito Marçal Filho afirmou que pretende atuar em conjunto com a federação para viabilizar melhorias no estádio. Já a FFMS informou que busca alternativas de investimento junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Governo do Estado.

Petrallás destacou o potencial de Dourados para o futebol sul-mato-grossense e disse que a federação pretende ampliar o apoio aos clubes e estruturas esportivas do interior.

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