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Neymar tem lesão na panturrilha e deve ficar fora da estreia da Copa

Atacante se apresentou na Granja Comary, fez exames e teve diagnóstico de lesão grau 2 e não apenas um edema

28 maio 2026 - 10h10Vinicius Costa
Neymar se apresentou na Granja ComaryNeymar se apresentou na Granja Comary   (Reprodução/CBF TV)

O atacante Neymar, convocado para a Copa do Mundo, perderá os dois amistosos antes do torneio e também deve ficar fora da estreia da seleção contra o Marrocos, no dia 13 de junho, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Ele se apresentou na Granja Comary durante a quarta-feira, dia 27, passou por exames e o médico da CBF, Rodrigo Lasmar, confirmou nesta quinta-feira, dia 28, que o atleta tem lesão grau dois na panturrilha e não apenas um edema.

"Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminou com uma ressonância magnética que terminou com uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que de duas a três semanas ele estará liberado".

A situação clínica do atacante é a principal preocupação da Seleção neste início de preparação para a Copa do Mundo.

A CBF já tinha informações prévias de que a lesão não era um simples edema, mas se certificou de maiores cuidados após exames protocolares pelos quais todos os 23 jogadores que se apresentaram passaram. Por isso, Rodrigo Lasmar encaminhou o jogador para aprofundar no diagnóstico em uma clínica de Teresópolis, que foi fechada para receber o craque do Santos.

Com a previsão de ficar fora de duas a três semanas na Seleção, Neymar deve ficar apto para jogar entre 11 e 18 de junho. O atacante do Santos não vai participar dos dois amistosos preparatórios do Brasil para a Copa do Mundo: contra o Panamá, no Maracanã, neste domingo, dia 31, e contra o Egito, dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Caso a previsão otimista de duas semanas de ausência se confirme, Neymar voltaria a ficar disponível apenas no dia 11 de junho, a dois dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, no dia 13 de junho. A segunda rodada é contra o Haiti, dia 19.

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