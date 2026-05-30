Até 11 de junho: TJMS recebe inscrições para juiz leigo com remuneração de até R$ 17 mil

Os interessados em participar do processo seletivo unificado para juiz leigo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) têm até as 15 horas do dia 11 de junho para realizar a inscrição. A seleção oferece remuneração de até R$ 17.554,49 e vagas para Campo Grande e cidades do interior de MS.

Organizado pelo Instituto Consulplan, sob supervisão da Comissão Fiscalizadora do TJMS, o certame prevê vagas para ampla concorrência e formação de cadastro de reserva, além de cotas destinadas a pessoas com deficiência, candidatos negros, indígenas e quilombolas.

Na Capital, são ofertadas cinco vagas para ampla concorrência e uma para candidatos negros. No interior do Estado, estão previstas 11 vagas para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência e três para candidatos negros.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa de participação é de R$ 150 e poderá ser quitada até as 20 horas do dia 12 de junho.

A seleção contará com prova objetiva de 40 questões e prova discursiva, que consistirá na elaboração de um projeto de sentença cível. As avaliações serão aplicadas no dia 19 de julho, às 8 horas, em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.

Entre os requisitos exigidos estão inscrição regular na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), experiência jurídica mínima de dois anos, ausência de antecedentes criminais e de condenações cíveis, além de não exercer atividade político-partidária.

O resultado final será composto pela soma das notas das provas objetiva, discursiva e de títulos. Os aprovados poderão atuar por quatro anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.

Mais informações e o edital completo estão disponíveis no site do Instituto Consulplan.

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