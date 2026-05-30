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Riedel lança licitação de R$ 14 milhões para asfalto e recapeamento em Nova Alvorada do Sul

Intervenções contemplam duas importantes avenidas e devem reforçar a mobilidade urbana no município

30 maio 2026 - 16h55Vinícius Santos
Governador Eduardo Riedel - Foto: Alvorada InformaGovernador Eduardo Riedel - Foto: Alvorada Informa  

Cumprindo agenda em Nova Alvorada do Sul neste sábado (30), o governador Eduardo Corrêa Riedel (PP) anunciou uma licitação de quase R$ 15 milhões para obras de infraestrutura urbana no município.

O investimento será destinado à execução de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento (recapeamento) nas avenidas Irineu de Souza Araújo e Jofre de Araújo.

Conforme publicado no Diário Oficial nº 12.173, o valor estimado da licitação é de R$ 14.922.427,23. O processo será definido pelo critério de menor preço, vencendo a empresa que apresentar a proposta mais vantajosa para a administração pública.

A licitação está sendo conduzida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e segue aberta para participação das empresas interessadas. O prazo para envio dos documentos de habilitação e das propostas por meio do sistema eletrônico termina às 9h do dia 19 de junho de 2026.

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