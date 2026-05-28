Polícia interdita atendimentos irregulares de fisioterapia e terapia ocupacional em Nova Andradina

Uma ação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (Crefito-13) identificou dois casos de exercício ilegal das profissões na noite desta terça-feira (27), em Nova Andradina.

Segundo o site Jornal da Nova, o Departamento de Fiscalização (DEFIS), flagraram estudantes de graduação realizavam atendimentos em pacientes sem supervisão de profissionais habilitados. As irregularidades foram registradas nas áreas de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Durante a fiscalização, os acadêmicos não apresentaram documentos que comprovassem estágio supervisionado regular nem acompanhamento de responsável técnico.

Diante da situação, os casos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais, e as atividades irregulares foram interrompidas.

O Crefito-13 alertou que atendimentos sem acompanhamento profissional colocam em risco a saúde e a segurança dos pacientes, já que os procedimentos exigem formação técnica e registro ativo no conselho profissional.

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