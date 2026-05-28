Liderança de facção da Bahia e mais um morrem em confronto com o Bope em Rochedo

Dois indivíduos faccionados, oriundos do estado da Bahia, morreram em confronto nesta quinta-feira, dia 28, após entrarem em confronto com equipe do Batalhão de Operações Especiais, o Bope, em Rochedo - a 83 quilômetros de Campo Grande.

Informações divulgadas pela corporação apontam que os dois criminosos possuíam mandados de prisão referentes a crimes cometidos no estado baiano e estavam escondido em um imóvel na cidade interiorana de Mato Grosso do Sul.

Um dos indivíduos, previamente identificado pelas iniciais Daniel da Anunciação Barbosa, era apontado como liderança de uma facção criminosa atuante na Bahia. Ele estava na casa com o outro indivíduo, que também integrava a facção, identificado como Ivão da Anunciação de Jesus.

Durante a tentativa de abordagem do Bope na casa onde eles estavam escondidos, os militares foram recebidos a tiros, motivando os policiais a revidarem a injusta agressão. Os dois faccionados foram atingidos e desarmados.

A equipe chegou a prestar socorro para os faccionados e encaminhá-los para atendimento médico, mas ambos não resistiram e vieram a óbito. Na casa, foram apreendidas as duas armas usadas pelos criminosos.

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