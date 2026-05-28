Homem é preso após espancar e deixar esposa inconsciente em Campo Grande

Homem, de 33 anos, foi preso pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), nesta quinta-feira, dia 28, após agredir brutalmente a própria esposa, de 38 anos, na última segunda-feira, dia 25, em um condomínio na região do Jardim Seminário, em Campo Grande.

A investigação apurou que o casal e o filho da vítima, um menor de oito anos, tinham retornado de uma confraternização familiar quando o agressor iniciou uma discussão, proferindo ameaças e desferindo socos, chutes e puxões de cabelo contra a companheira.

Em razão da violência exercida nos golpes contra a vítima, a mulher perdeu a consciência e acordou depois com lesões na face.

Segundo a Polícia Civil, após a denúncia, equipes da DEAM iniciaram diligências e localizaram o suspeito nesta quarta-feira no Jardim Seminário, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

A Polícia Civil informou ainda que o homem possui diversas passagens policiais, incluindo registros anteriores por violência doméstica, ameaça, lesão corporal, maus-tratos a animais, receptação e descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

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