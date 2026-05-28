Condenado a 8 anos de cadeia por estupro é preso em Ivinhema

Homem, de 27 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante uma ação da Polícia Civil na manhã de quarta-feira, dia 27, em Ivinhema.

Ele foi detido dois dias após o mandado de prisão ser expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ivinhema. A condenação é de 8 anos em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido em razão de condenação definitiva, transitada em julgado.

Após diligências investigativas realizadas pela equipe da SIG, o condenado foi localizado no início da manhã, sendo imediatamente capturado e encaminhado à unidade policial para as providências legais.

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