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Condenado a 8 anos de cadeia por estupro é preso em Ivinhema

Mandado foi cumprido dois dias após ser expedido

28 maio 2026 - 17h12Vinicius Costa
Prisão aconteceu em IvinhemaPrisão aconteceu em Ivinhema   (Divulgação/PCMS)

Homem, de 27 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso durante uma ação da Polícia Civil na manhã de quarta-feira, dia 27, em Ivinhema.

Ele foi detido dois dias após o mandado de prisão ser expedido pela 1ª Vara da Comarca de Ivinhema. A condenação é de 8 anos em regime fechado.

Segundo a Polícia Civil, o mandado foi expedido em razão de condenação definitiva, transitada em julgado.

Após diligências investigativas realizadas pela equipe da SIG, o condenado foi localizado no início da manhã, sendo imediatamente capturado e encaminhado à unidade policial para as providências legais.

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