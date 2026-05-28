Investimento de R$ 2,4 milhões vai garantir reordenamento viário em rotatória da Avenida Tamandaré

Um investimento de R$ 2.440.397,75 vai garantir o reordenamento viário na rotatória que liga as avenidas Tamandaré, Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do município (Diogrande).

O projeto tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os congestionamentos em um dos principais gargalos viários da Capital. A intervenção vai beneficiar diretamente moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.

O pacote de obras inclui serviços de drenagem, nova pavimentação nos trechos alterados, adequação de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para reorganização dos retornos.

O principal destaque da obra será a implantação de um sistema semafórico, além de nova sinalização viária, com foco na redução de pontos de conflito e aumento da segurança no tráfego.

A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico (nº 057/2026), em regime de ampla concorrência para empresas de engenharia. As propostas podem ser enviadas até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026, e a sessão pública de disputa de preços começa às 7h45 do mesmo dia.

O edital completo e demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência de Campo Grande e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

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