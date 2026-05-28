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Investimento de R$ 2,4 milhões vai garantir reordenamento viário em rotatória da Avenida Tamandaré

Obra prevê semáforos, nova pavimentação e melhorias de acessibilidade para reduzir gargalos no trânsito da Capital

28 maio 2026 - 17h51Taynara Menezes
As propostas podem ser enviadas até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026As propostas podem ser enviadas até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026   (Foto: Divulgação )

Um investimento de R$ 2.440.397,75 vai garantir o reordenamento viário na rotatória que liga as avenidas Tamandaré, Dr. Euler de Azevedo e Dom Antônio Barbosa, em Campo Grande. O aviso de licitação foi publicado nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial do município (Diogrande).

O projeto tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e reduzir os congestionamentos em um dos principais gargalos viários da Capital. A intervenção vai beneficiar diretamente moradores dos bairros Nasser, Vila Sobrinho e São Francisco.

O pacote de obras inclui serviços de drenagem, nova pavimentação nos trechos alterados, adequação de calçadas com acessibilidade e novas aberturas no canteiro central para reorganização dos retornos.

O principal destaque da obra será a implantação de um sistema semafórico, além de nova sinalização viária, com foco na redução de pontos de conflito e aumento da segurança no tráfego.

A licitação será realizada na modalidade Pregão Eletrônico (nº 057/2026), em regime de ampla concorrência para empresas de engenharia. As propostas podem ser enviadas até as 7h44 do dia 22 de junho de 2026, e a sessão pública de disputa de preços começa às 7h45 do mesmo dia.

O edital completo e demais informações estão disponíveis no Portal da Transparência de Campo Grande e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

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