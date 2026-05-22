Ponte sobre o Rio Miranda será interditada para recuperação estrutural neste sábado

A ponte sobre o Rio Miranda, na rodovia estadual MS-345, ficará totalmente interditada neste sábado (23), das 6h às 14h, para a realização de uma etapa essencial da obra de recuperação estrutural. A intervenção é considerada necessária para garantir mais segurança e estabilidade à travessia utilizada diariamente por moradores, produtores rurais e turistas na região.

Após o período de interdição total, o tráfego será liberado de forma parcial, mantendo as restrições já em vigor. A passagem continuará operando em sistema pare e siga, em meia pista, com circulação limitada a veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte, respeitando o limite de até 10 toneladas. A travessia seguirá com passagem de um veículo por vez.

A interrupção temporária será necessária para a substituição do neoprene da cortina da ponte. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), a medida exige a suspensão total do tráfego por questões de segurança e faz parte de uma etapa técnica indispensável para o avanço da obra.

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), executa a recuperação estrutural da ponte de concreto localizada no distrito de Águas do Miranda, na divisa entre Anastácio e Bonito. A intervenção tem investimento de R$ 3,3 milhões e contempla recondicionamento de pontos estratégicos, reforço estrutural e adequações técnicas.

Construída pelo Exército Brasileiro em 1967, antes da pavimentação da rodovia, a estrutura passa por uma requalificação completa para atender à demanda atual da região.

Segundo o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, o objetivo é garantir uma entrega segura e duradoura. “É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região”, afirmou.

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