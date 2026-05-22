Energisa realiza mutirão de negociação com até 98% de descontos na próxima semana em Campo Grande

Com parceria do Procon de Mato Grosso do Sul, a Energisa promove um mutirão presencial de negociação de débitos nos dias 25 e 26 de maio, na sede do Procon, em Campo Grande. A ação faz parte da campanha Negocia Energisa e oferece descontos que podem chegar a 98% do valor da dívida, além de opções de parcelamento em até 36 vezes.

O atendimento será realizado de forma presencial, das 7h30 às 16h30, com equipes da concessionária e do órgão de defesa do consumidor atuando na orientação dos clientes, análise individual dos casos e formalização dos acordos de negociação.

Além do mutirão, a campanha também segue disponível no atendimento digital da empresa, por meio do WhatsApp com a assistente virtual Gisa, acessível pelo site oficial da Energisa.

A iniciativa busca facilitar a regularização de débitos e apoiar a reorganização financeira dos consumidores, com foco em pessoas físicas, clientes rurais e microempreendedores.

Os pagamentos poderão ser feitos via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. A sede do Procon fica na Rua Padre João Crippa, 3115, em Campo Grande.

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