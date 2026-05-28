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Aberta ao público, audiência debate transporte coletivo da Capital na próxima semana

Encontro na próxima terça-feira (2) vai apresentar dados da fiscalização e ouvir usuários do sistema de transporte da Capital

28 maio 2026 - 17h27Taynara Menezes
A audiência será realizada no Teatro Octávio Guizzo, no Centro, a partir das 15hA audiência será realizada no Teatro Octávio Guizzo, no Centro, a partir das 15h   (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Campo Grande realiza, na próxima terça-feira (2), uma audiência pública aberta ao público para debater o transporte coletivo da Capital. O encontro será conduzido pela comissão da Procuradoria-Geral do Município (PGM), responsável por acompanhar e analisar a execução do contrato do sistema de transporte público.

Durante a audiência, serão apresentados relatórios e dados técnicos produzidos pelas agências reguladoras municipais que fiscalizam o serviço. Usuários também poderão participar com manifestações e contribuições sobre o sistema.

As sugestões podem ser encaminhadas previamente por e-mail,  [email protected] ou entregues presencialmente na sede da PGM até o dia do evento.

A audiência será realizada no Teatro Octávio Guizzo, no Centro, a partir das 15h, com entrada gratuita e participação aberta a qualquer cidadão, entidade ou instituição interessada.

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