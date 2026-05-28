Campo Grande terá voos diretos para o Rio de Janeiro a partir de junho

A partir de 3 de junho, começam a ser comercializados os voos diretos entre Campo Grande e o Rio de Janeiro, com operações regulares na terça, quinta e sábado. No sentido inverso, os voos do Rio para a Capital sul-mato-grossense ocorrerão às segundas, quartas e sextas.

O anúncio foi destacado pelo governador Eduardo Riedel, que ressaltou a importância da nova rota para o desenvolvimento do Estado e a ampliação da malha aérea.

“Cheguei agora de uma agenda do interior do estado, e venho aqui compartilhar com vocês mais uma conquista importante para Mato Grosso do Sul. A partir de junho, Campo Grande passa a contar com voos diretos para o Rio de Janeiro, ampliando a conectividade do nosso estado e criando mais oportunidades para o turismo, negócios e desenvolvimento”, afirmou.

Segundo o governador, a nova operação reforça o posicionamento de Mato Grosso do Sul no cenário nacional, ampliando conexões com importantes centros como Confins, Guarulhos, Campinas e Brasília, além do Rio de Janeiro.

“Agora é a quinta cidade com conexões para voos internacionais que a gente estabelece a partir de Campo Grande. Nós estamos falando aqui de Confins, Guarulhos, Campinas, Brasília e agora Rio. Então a gente fica feliz de estar avolumando a frequência de voos”, disse.

Riedel também destacou que ainda há desafios na malha aérea regional, mas que o governo segue em diálogo com companhias para ampliar a competitividade e atrair novas rotas.

O governador ainda citou investimentos em infraestrutura aeroportuária em diferentes municípios do Estado, como Corumbá, Ponta Porã, Dourados, Três Lagoas e Bonito, como parte da estratégia de fortalecimento da aviação regional.

Para ele, a ampliação da malha aérea representa mais oportunidades de negócios, turismo e integração para quem entra e sai do Estado. Confira o vídeo abaixo:





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