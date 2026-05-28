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Adolescente de 17 anos morre em acidente entre moto e van na MS-164

Jovem seguia para o trabalho quando bateu contra van da Secretaria de Saúde

28 maio 2026 - 18h38Vinicius Costa
Acidente aconteceu em MaracajuAcidente aconteceu em Maracaju   (Maracaju Speed)

Foi identificado como Carlos Eduardo Gonçalves Klagenberg, de 17 anos, o adolescente que morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e uma van da Secretaria Municipal de Saúde de Maracaju, na manhã desta quinta-feira (28), na rodovia MS-164.

A colisão aconteceu por volta das 6h50, nas proximidades do distrito de Vista Alegre. Segundo informações apuradas no local, o jovem seguia para o trabalho quando teria invadido a pista contrária ao tentar acessar a entrada de uma fazenda às margens da rodovia.

Segundo informações do site Maracaju Speed, havia intensa neblina no trecho no momento do acidente, o que reduzia a visibilidade dos motoristas. Durante a manobra, a motocicleta acabou atingindo frontalmente a van.

Carlos sofreu ferimentos graves e morreu antes da chegada do socorro. Equipes da Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para controlar o trânsito e realizar a perícia.

Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maracaju. O caso gerou comoção entre moradores de Vista Alegre, onde o adolescente era conhecido.

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