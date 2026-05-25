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Homem é esfaqueado pelo filho durante discussão em Nova Andradina

Caso ocorreu no bairro Campo Verde, a vítima foi socorrida e encaminhada à delegacia após atendimento médico

25 maio 2026 - 17h07Taynara Menezes
Vítima passou por atendimento médico e, em seguida, foi levada para a delegaciaVítima passou por atendimento médico e, em seguida, foi levada para a delegacia   (Foto: Jornal da Nova)

Um homem de 52 anos ficou ferido após ser esfaqueado pelo próprio filho durante uma discussão, neste domingo (24), no bairro Campo Verde, em Nova Andradina. A vítima foi socorrida e encaminhada à delegacia após atendimento médico.

Conforme o Jornal da Nova, a briga ocorreu dentro do imóvel onde os dois convivem. Durante o desentendimento, a vítima foi atingida no braço esquerdo com uma faca.

Segundo relato de testemunha, os dois teriam consumido bebida alcoólica e drogas antes do conflito, e já existiriam outros episódios de desentendimentos entre eles.

O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico.

Após receber atendimento, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

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