Homem é esfaqueado pelo filho durante discussão em Nova Andradina

Um homem de 52 anos ficou ferido após ser esfaqueado pelo próprio filho durante uma discussão, neste domingo (24), no bairro Campo Verde, em Nova Andradina. A vítima foi socorrida e encaminhada à delegacia após atendimento médico.

Conforme o Jornal da Nova, a briga ocorreu dentro do imóvel onde os dois convivem. Durante o desentendimento, a vítima foi atingida no braço esquerdo com uma faca.

Segundo relato de testemunha, os dois teriam consumido bebida alcoólica e drogas antes do conflito, e já existiriam outros episódios de desentendimentos entre eles.

O homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional para atendimento médico.

Após receber atendimento, os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde o caso foi registrado.

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