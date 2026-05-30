OAB discute desafios éticos da Inteligência Artificial no exercício da advocacia

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Escola Superior de Advocacia (ESA Nacional) promovem, no dia 10 de junho, o evento híbrido "A Advocacia Disruptiva: Desafios Éticos, Riscos e a Gestão de IA na Prática Diária".

A iniciativa reunirá representantes do Sistema OAB, especialistas e integrantes do Poder Judiciário para debater os impactos da Inteligência Artificial no exercício da advocacia, além dos desafios relacionados à ética, governança e proteção de dados.

Segundo a OAB, o encontro ocorre em um momento de rápida expansão do uso de ferramentas de Inteligência Artificial na atividade jurídica. Embora a tecnologia tenha proporcionado ganhos de produtividade, também tem levantado preocupações sobre responsabilidade profissional, segurança da informação e confiabilidade dos resultados produzidos por sistemas automatizados.

A programação prevê discussões sobre os limites éticos da utilização dessas tecnologias, os riscos associados ao seu emprego na prática jurídica e os caminhos para uma adoção responsável da Inteligência Artificial pela advocacia.

Participam do evento o presidente do Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti; o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, Gedeon Pitaluga; o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, Rodrigo Badaró; a coordenadora do Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados e presidente da Comissão Especial de Direito Digital da OAB, Laura Schertel; a presidente da Comissão Especial de Inteligência Artificial da OAB, Layla Abdo; e a representante do DPO (Tratamento de Dados Pessoais) do CFOAB, Ludmila Filizola.

O evento será realizado das 9h30 às 12h30, no Auditório Miguel Seabra Fagundes, no Edifício OAB, em Brasília, com transmissão simultânea pela plataforma de eventos do Conselho Federal e pelo canal da OAB Nacional no YouTube.

A participação é gratuita e garante certificado de quatro horas aos inscritos que acompanharem a programação pela plataforma oficial ou presencialmente.

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