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Mato Grosso do Sul recebe pela primeira vez reunião da diretoria da CNI

Encontro em Bonito reuniu lideranças da indústria nacional para debater segurança jurídica, ambiente de negócios e reforma tributária

30 maio 2026 - 13h53Sarah Chaves, com assessoria
A reunião foi realizada na sexta-feira (29)A reunião foi realizada na sexta-feira (29)   (Divulgação)

Mato Grosso do Sul recebeu pela primeira vez uma reunião da diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI). O encontro, realizado em Bonito, reuniu presidentes de federações industriais de todo o país, integrantes da diretoria da entidade e convidados para discutir temas como segurança jurídica, ambiente de negócios e reforma tributária.

Tradicionalmente realizada em Brasília (DF), a reunião foi trazida para o Estado pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems). O presidente da entidade e vice-presidente da CNI, Sérgio Longen, destacou a importância de apresentar o potencial econômico e industrial sul-mato-grossense aos representantes do setor.

“Ter a oportunidade de receber aqui todos os colegas é muito gratificante para mim. Poder mostrar um pouco do nosso Estado e daquilo que fizemos, planejamos e executamos. E aquilo que ainda podemos fazer, não só pelo Estado, como pelo país. É uma satisfação pessoal poder realizar com a diretoria da Fiems esse grande momento que vive Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Um dos convidados do encontro foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, que abordou temas ligados à segurança jurídica e à regulação no Brasil. Durante a palestra, ele destacou a necessidade de fortalecer a governança pública e criar um ambiente mais previsível para investimentos e crescimento econômico.

“A construção de um ambiente mais estável, eficiente e previsível é condição essencial para destravar investimentos, ampliar a produtividade e sustentar o desenvolvimento econômico”, afirmou o ministro.

Outro tema debatido foi a reforma tributária. O presidente do Conselho Superior do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (CGIBS), Flávio César Mendes de Oliveira, informou que o regulamento do IBS está aberto para receber sugestões da sociedade organizada até 15 de junho.

“Importante dizer que saímos de um labirinto do sistema atualmente vigente, com um emaranhado de milhares de normas nas esferas federal, estadual e municipal, e tudo isso foi convergido em uma simplificação no novo sistema tributário”, destacou.

A reunião foi realizada na sexta-feira (29), em Bonito, e contou ainda com a participação de representantes do governo federal e lideranças da indústria brasileira.
 

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