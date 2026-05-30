Mulher é denunciada por abandonar gato doente dentro de sacola em Coxim

Uma mulher foi denunciada por abandonar um gato doente em frente a um pet shop localizado na Avenida Virgínia Ferreira, em Coxim. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (28) e foi registrado na Polícia Civil nesta sexta-feira (29), após ser denunciado pela Associação MiAdote.

De acordo com o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram o momento em que a mulher deixou o filhote dentro de uma sacola plástica na porta do estabelecimento, por volta das 17h47. Segundo a associação, o animal apresentava sinais de debilidade e problemas de saúde.

Horas depois, por volta das 21h, uma pessoa que passava pelo local percebeu a situação, recolheu o gato e acionou a Associação MiAdote Coxim, entidade que atua na proteção e defesa dos animais. A partir daí, o filhote recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhado para adoção responsável.

O animal foi adotado pela farmacêutica Beatriz Figueiredo, que assumiu o compromisso de cuidar do tratamento e oferecer um novo lar ao gato. A mulher apontada como responsável pelo abandono foi identificada pelas denunciantes e poderá ser responsabilizada pelo ato.

A ocorrência foi registrada como prática de abuso ou maus-tratos contra animais. A Polícia Civil deve analisar as imagens de segurança e demais provas apresentadas para apurar as circunstâncias do caso.

O abandono de animais é considerado crime pela legislação brasileira. A Lei Federal nº 14.064/2020, conhecida como Lei Sansão, prevê pena de dois a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda para casos de maus-tratos contra cães e gatos.



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