Selc e Sisep ganham novos titulares na Capital

As secretarias municipais de Licitações e Contratos (Selc) e de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) ganharam novos titulares nesta sexta-feira (29), em Campo Grande. As mudanças foram oficializadas em edição extra do Diário Oficial do município.

André de Moura Brandão deixa o comando da Selc para assumir a Sisep. Já a Secretaria de Licitações e Contratos passa a ser chefiada pela advogada Gracieth Abrahão Costa Santos.

Com trajetória na gestão pública, André é formado em contabilidade e graduando em Administração de Empresas. Ele já foi vereador em Itaporã e atuou como superintendente do Sistema de Registro de Preços da Prefeitura de Campo Grande antes de assumir a Selc.

A nova titular da Selc, Gracieth Abrahão, tem mais de 25 anos de experiência no Direito Público, com atuação em licitações e contratos administrativos. Antes da nomeação, exercia o cargo de chefe da assessoria jurídica da própria secretaria e já ocupou funções de gestão jurídica em municípios do Estado.

As alterações passam a valer a partir da publicação oficial.

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