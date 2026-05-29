Casa da Cultura abre exposição de pinturas realistas em Campo Grande

A Casa da Cultura, em Campo Grande, recebe a partir desta sexta-feira (30) a exposição “Momentos”, do artista plástico Edino Lima Junior. A mostra segue aberta ao público até 3 de julho, com entrada gratuita.

Instalada na Avenida Afonso Pena, a exposição reúne pinturas em óleo sobre tela produzidas com técnica realista. As obras retratam cenas do cotidiano, emoções e memórias, propondo ao visitante uma reflexão sobre experiências comuns da vida.

Segundo o artista, a intenção é criar uma conexão entre o público e os sentimentos representados nas telas, por meio de detalhes, luzes e cores característicos da pintura realista.

Professor de arte e especialista na técnica, Edino Lima Junior desenvolve trabalhos voltados à valorização dos métodos clássicos da pintura. A mostra também reforça a ocupação dos espaços culturais da Capital e amplia o acesso da população à produção artística sul-mato-grossense.

A visitação pode ser feita gratuitamente até o dia 3 de julho.



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