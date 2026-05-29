Revoada Cultural altera tráfego na região central de Campo Grande neste fim de semana

O trânsito na região central de Campo Grande sofrerá interdições parciais a partir da meia-noite deste sábado (30) para a realização da Revoada Cultural. Os bloqueios, coordenados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), começam pela Rua Maracaju — no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio — e serão expandidos às 11h para a Rua 14 de Julho, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Marechal Rondon. As alterações viárias persistem até o domingo (31).
O evento gratuito ocorre na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, das 12h à meia-noite em ambos os dias. A abertura oficial da programação cultural será marcada pelo "Cortejo da Revoada", com concentração marcada para as 10h de sábado em frente ao Thomaz Lanches, na Rua Sete de Setembro, de onde o grupo seguirá a pé pela Rua 14 de Julho até o Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco.
Para o acesso ao perímetro do evento, a organização confirmou que haverá revista obrigatória em barreiras de segurança. É proibida a entrada com recipientes, copos ou frascos de vidro (incluindo perfumes), objetos cortantes ou perfurantes (como facas e canivetes), armas de fogo, spray de pimenta, fogos de artifício e substâncias ilícitas.
A programação de dois dias soma 24 horas de atividades e reúne apresentações musicais de estilos como rap, samba, rock e sertanejo caipira, além de feira de economia criativa e gastronomia. O principal destaque nacional deste sábado (30) é o rapper GOG, expoente do hip hop brasileiro.
O festival é realizado pelo Instituto Imòlé e conta com o apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agetran, Prefeitura de Campo Grande e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).