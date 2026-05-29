Menu
Menu Busca sexta, 29 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Maio26
Cultura

Revoada Cultural altera tráfego na região central de Campo Grande neste fim de semana

Trechos das ruas Maracaju e 14 de Julho ficarão fechados nos dias 30 e 31 de maio; confira as regras de segurança e o que não pode levar

29 maio 2026 - 13h55Vinicius Costa

O trânsito na região central de Campo Grande sofrerá interdições parciais a partir da meia-noite deste sábado (30) para a realização da Revoada Cultural. Os bloqueios, coordenados pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), começam pela Rua Maracaju — no trecho entre a Avenida Calógeras e a Rua Treze de Maio — e serão expandidos às 11h para a Rua 14 de Julho, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Marechal Rondon. As alterações viárias persistem até o domingo (31).

O evento gratuito ocorre na Rua Maracaju, no cruzamento com a Rua 14 de Julho, das 12h à meia-noite em ambos os dias. A abertura oficial da programação cultural será marcada pelo "Cortejo da Revoada", com concentração marcada para as 10h de sábado em frente ao Thomaz Lanches, na Rua Sete de Setembro, de onde o grupo seguirá a pé pela Rua 14 de Julho até o Bar do Zé, na Rua Barão do Rio Branco.

Para o acesso ao perímetro do evento, a organização confirmou que haverá revista obrigatória em barreiras de segurança. É proibida a entrada com recipientes, copos ou frascos de vidro (incluindo perfumes), objetos cortantes ou perfurantes (como facas e canivetes), armas de fogo, spray de pimenta, fogos de artifício e substâncias ilícitas.

A programação de dois dias soma 24 horas de atividades e reúne apresentações musicais de estilos como rap, samba, rock e sertanejo caipira, além de feira de economia criativa e gastronomia. O principal destaque nacional deste sábado (30) é o rapper GOG, expoente do hip hop brasileiro.

O festival é realizado pelo Instituto Imòlé e conta com o apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Agetran, Prefeitura de Campo Grande e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Reportar Erro
Abrasel Brasil Sabor Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Frejat se apresenta neste sábado em Campo Grande
Cultura
Frejat, Festival do Hambúrguer e Revoada Cultural movimentam fim de semana na Capital
A abertura acontece na quarta-feira (3), véspera de feriado
Cultura
Arraiá do Santuário São Judas Tadeu terá shows, quadrilhas e comidas típicas na Capital
Misturando ficção e realidade, o filme acompanha o encontro entre uma jovem indígena recém-chegada à Capital
Cultura
Curta sul-mato-grossense une poesia, ancestralidade e inclusão em pré-estreia gratuita na UFMS
Marlon Maciel e grupo Trem Pantaneiro é uma das atrações confirmadas
Cultura
Revoada Cultural leva música, arte e gastronomia ao centro de Campo Grande
Evento de K-Pop, feira e teatro são atrações culturais no domingo em MS
Cultura
Evento de K-Pop, feira e teatro são atrações culturais no domingo em MS
Apresentação acontece neste sábado no Teatro Glauce Rocha
Cultura
Sábado tem espetáculo da Patrulha Canina, show de Maurício Manieri e muito mais na Capital
Hungria se apresenta nesta sexta-feira
Cultura
Hungria, stand-up e espetáculo infantil são destaques do fim de semana na Capital
Pista de patinação é atração no shopping
Cultura
Shopping da Capital terá arena de futebol, troca de figurinhas e pista de patinação
Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
Cultura
Semana Nacional dos Museus traz debates sobre memória e identidade cultural da Capital
A obra do empresário e comunicador Clóvis Matto Grosso será apresentada na cafeteria Doce Lembrança
Cultura
"O Menino do Canto da Parede" transforma traumas da infância em romance emocional

Mais Lidas

Impressora usada por oficiais de Justiça - Foto: Ilustrativa / Divulgação / TJMS
Transparência
TJMS demite oficial de Justiça por atrasos em mandados e atuação como professor
Prefeitura Municipal de Bandeirantes/MS - Foto: Reprodução
Interior
Procuradores denunciam perseguição institucional em Bandeirantes e acionam MPMS
Grave acidente ocorreu entre Coxim e Pedro Gomes
Polícia
VÍDEO: Grave acidente entre caminhonete e carreta bloqueia BR-163, em Coxim
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/5/2026