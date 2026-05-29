Pit Stop Solidário arrecada agasalhos nesta sexta-feira em Campo Grande

A Campanha do Agasalho realiza nesta sexta-feira (29) um Pit Stop Solidário para arrecadar roupas de frio, cobertores e calçados destinados a famílias em situação de vulnerabilidade em Campo Grande. A coleta será feita das 12h às 13h30, no portão principal do Paço Municipal.

A ação é promovida pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e funciona no sistema drive-thru. Os doadores podem passar pelo local de carro e entregar os itens diretamente aos voluntários responsáveis pela arrecadação.

Além da mobilização desta sexta-feira, a campanha mantém mais de 80 pontos de coleta distribuídos pela Capital. Entre eles estão secretarias municipais, escolas da Rede Municipal de Ensino, Shopping Campo Grande, Shopping Norte Sul Plaza e Colégio Master.

As doações passam por triagem antes de serem encaminhadas a famílias acompanhadas pela assistência social, instituições cadastradas e ações emergenciais de acolhimento. Neste ano, a meta da campanha é arrecadar 50 mil peças.

A população também pode trocar a doação de um casaco ou cobertor por um ingresso do Circo Balão Mágico. Para participar, é necessário entregar os itens na sede do FAC, localizada na Avenida Fábio Zahran, 6.000. O atendimento ocorre das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.

A campanha terá ainda um Dia D de arrecadação nos dias 11, 12 e 13 de junho, no Drive-Thru da Sustentabilidade.



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